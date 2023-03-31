Україна

Конкуренцію українцеві складає голкіпер "святих" Гевін Базуну.

Авторитетний портал Transfermarkt випустив чергове оновлення цін на футболістів і згідно з новими показниками було сформовано рейтинг найдорожчих воротарів до 21 року.

Лідером рейтингу є воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін, ціна якого становить 18 мільйонів євро.

Разом із ним перше місце ділить ірландський голкіпер Саутгемптона Гевін Базуну із англійської Прем'єр-ліги.

Трійку найкращих доповнює французький воротар Лілля Люка Шевальє – 10 мільйонів євро.

Цього сезону Трубін провів 26 поєдинків, з яких вісім на нуль при 33 пропущених м'ячах. Базун має 33 матчі, п'ять на нуль та 51 пропущений м'яч.

Раніше повідомлялося, що Трубін та Микола Матвієнко — найдорожчі гравці УПЛ.