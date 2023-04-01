Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 1 квітня 2023 року, 12:00.

У матчі 19 туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай на своєму полі поступився Інгульцю (1:2).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 21 хвилині результативним ударом відзначився Кравчук.

Проте наприкінці поєдинку команда Сергія Ковальця зібралася і змогла двічі вразити ворота суперника.

Спочатку на 84 хвилині голом відзначився Мельник, а на п'ятій компенсованій хвилині Ковальов реалізував пенальті та приніс перемогу гостям.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Інгулець в УПЛ:

Минай — Інгулець 1:2

Голи: Ю. Кравчук, 21 — Мельник, 84, Ковальов, 90+5 (пен.).



Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Трубочкін (Булеза, 66) — Вітенчук, Шишка (Петько, 82) — Рогозинський, Твердохліб, Гечев — Паламар (Вишневський, 46).



Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Смоляков, Ченбай (Марусич, 46) — Головкін (Одарюк, 82), Кучеренко (Резепов, 82), Кухарук, Козак — Д. Кравчук (Козиренко, 59).



Попередження: Твердохліб, Мельник.