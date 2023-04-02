Україна

Команда Патріка ван Леувена продовжує утримувати третє місце в УПЛ.

У матчі 19 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря на своєму полі обіграла львівський Рух з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 18 хвилині Сергій Булеца реалізував пенальті.

Потім усередині другого тайму успіх луганчан підкріпив Назарій Русин. Остаточну крапку у матчі поставив Владислав Погорілий, який вийшов на заміну.

Також зазначимо, що до складу Зорі повернувся Євген Шахов, який тривалий час відновлювався після травми. Він вийшов на заміну на 73 хвилині, замінивши Русина.

Для Зорі це четверта перемога поспіль, а для львів'ян третя поразка поспіль.

Після 19 ігор Зоря набрала 40 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ із відставанням від Дніпра-1 у два бали. Рух має 17 балів та передостаннє місце в зоні вильоту.

Зоря — Рух 3:0

Голи: Булеца, 18 (з пенальті), Русин, 64, Погорілий, 86.

Зоря: Сапугін — Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко — Дришлюк (Хахльов, 88), Бражко — Булеца (Полегенько, 88) — Русин (Шахов, 73), Антюх (Погорілий, 73), Мишньов (Вантух, 60).

Рух: Паньків — Лях, Слюбик, Дідик, Роман — Довгий — Соломон-Отабор, Едсон (Руніч, 60), Карабін (Притула, 61), Бренер — Климчук.

Попередження: Русин — Слюбик.