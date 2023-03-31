Львівський Рух під керівництвом нового головного тренера Віталія Пономарьова продовжує підготовку до найближчого матчу 19 туру УПЛ проти луганської Зорі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

До загальної групи львівської команди повернулися одразу троє футболістів — захисник Денис Слюсар та двоє півзахисників — Остап Притула та Мар'ян Мисик.

Також до розташування команди повернулися футболісти, які перебували у молодіжній та юнацькій збірних України.

Зазначається, що до тренувального процесу повернувся хавбек Марко Сапуга, але він зазнав пошкодження і тепер його участь у найближчому матчі під питанням.

Нагадаємо, матч Зоря — Рух відбудеться у неділю, 2 квітня, о 15:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.