Львівська команда готується до матчу проти Зорі.
ОСТАП ПРИТУЛА, ФОТО ФК РУХ
31 березня 2023, 12:38
Львівський Рух під керівництвом нового головного тренера Віталія Пономарьова продовжує підготовку до найближчого матчу 19 туру УПЛ проти луганської Зорі. Про це повідомляє прес-служба клубу.
До загальної групи львівської команди повернулися одразу троє футболістів — захисник Денис Слюсар та двоє півзахисників — Остап Притула та Мар'ян Мисик.
Також до розташування команди повернулися футболісти, які перебували у молодіжній та юнацькій збірних України.
Зазначається, що до тренувального процесу повернувся хавбек Марко Сапуга, але він зазнав пошкодження і тепер його участь у найближчому матчі під питанням.
Нагадаємо, матч Зоря — Рух відбудеться у неділю, 2 квітня, о 15:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.