Україна

Львівська команда готується до матчу проти Зорі.

Львівський Рух під керівництвом нового головного тренера Віталія Пономарьова продовжує підготовку до найближчого матчу 19 туру УПЛ проти луганської Зорі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

До загальної групи львівської команди повернулися одразу троє футболістів — захисник Денис Слюсар та двоє півзахисників — Остап Притула та Мар'ян Мисик.

Також до розташування команди повернулися футболісти, які перебували у молодіжній та юнацькій збірних України.

Зазначається, що до тренувального процесу повернувся хавбек Марко Сапуга, але він зазнав пошкодження і тепер його участь у найближчому матчі під питанням.

Нагадаємо, матч Зоря — Рух відбудеться у неділю, 2 квітня, о 15:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.