Україна

Футболіст розповів, як молодіжка готується до континентальної першості.

Гравець української молодіжки, захисник австрійського ЛАСКу Максим Таловєров поділився думками щодо майбутнього виступу команди на Євро-2023.

"Тяжкий сезон за спиною буде у всіх учасників Євро. Тому в цьому плані ні в кого не буде переваги. Все залежатиме від нас. Я не сумніваюся, що в кожному поєдинку ми діятимемо з максимальною віддачею і робитимемо все можливе, щоб досягати позитивних результатів. Ми хочемо порадувати своїх земляків у такий нелегкий час", — цитує футболіста офіційний сайт УАФ.

Цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023. За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Раніше Ротань назвав головну ціль молодіжної збірної України.