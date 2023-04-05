Україна

Півзахисник надовго в донецькому клубі.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков підписав з клубом новий контракт, розрахований до 30 червня 2028 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Судаков є вихованцем Академії Шахтаря, за яку виступав від 2017 року. У жовтні 2020-го дебютував у першій команді. Загалом на рахунку 20-річного футболіста 58 матчів за Шахтар, 8 голів та 10 результативних передач. Разом з "гірниками" Георгій Судаков став володарем Суперкубка України (2021). Також з 2021 року Георгій викликається до лав національної збірної. В його активі вже 4 матчі.

Раніше повідомлялось, що Судаков потрапив до топ-15 найдорожчих молодих гравців не з топ-5 ліг світу.