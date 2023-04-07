Англія

Футболіст відзначався дублем у ворота молодіжної команди Шахтаря.

Колишній півзахисник Челсі Айзая Браун у своєму твіттері оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 26 років.

Причиною такого болючого та важкого рішення стали постійні травми – двічі протягом трьох місяців гравець переніс зшивання ахіллового сухожилля.

Незважаючи на контракт із Челсі, Браун постійно виступав на правах оренди за Вітесс, Ротерем Юнайтед, Хаддерсфілд, Вест Бромвіч, Лідс, Лутон та Шеффілд Уенсдей. Останнім клубом Айзаї став Престон Норт-Енд.

Зазначимо, що Браун вважався дуже перспективним гравцем та викликався до молодіжних збірних Англії. У 2014 році він став чемпіоном Європи.

Також додамо, що у 2015 році у нього видався суперсезон, у якому він став переможцем Кубка Англії та Юнацької ліги УЄФА, де у фіналі турніру він оформив дубль у ворота донецького Шахтаря.