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Рік Де Міл поділився своїми думками перед майбутнім матчем проти Серена.

Головний тренер Брюгге Рік Де Міл прокоментував відсутність українського нападаючого Романа Яремчука та захисника Дениса Одої у заявці на майбутній матч чемпіонату Бельгії проти Серена.

"Раніше я говорив, що роблю це не для того, щоб сказати, що ми зробили щось позитивне в цьому сезоні. Або бути тренером, який виводить молодих хлопців.

Якщо я відчуваю, що одні справляються краще, ніж інші, і що вони заслуговують на свій шанс, ми його використаємо. Тоді вік і досвід не мають значення – для мене важливіша якість", - наводить слова Де Міла HLN.

Також видання вважає, що Яремчук не потрапив у заявку команди через своє некоректне ставлення до тренувального процесу.

Нинішнього сезону Яремчук провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Матч Брюгге — Серен відбудеться сьогодні, 7 квітня, о 21:45 за київським часом. Після 31 туру Брюгге набрав 52 очки та посідає лише п'яте місце у турнірній таблиці. У Серена 19 балів та останній рядок.