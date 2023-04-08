Україна

Тимчик зіграє в стартовому складі Динамо Київ у матчі проти Миная

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та закарпатський Минай.

Олександр Тимчик, фото ФК Динамо Київ