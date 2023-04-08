Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та закарпатський Минай.
Олександр Тимчик, фото ФК Динамо Київ
08 квітня 2023, 12:41
Київське Динамо матчем на однойменному стадіоні ім. В. Лобановського розпочинатиме суботню частину програми двадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Мірча Луческу, після перемоги наді Львовом (2:0), залучив до стартового складу Олександра Тимчика до правого флангу захисту.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Беніто, Царенко, Лонвейк — Ванат.
Запасні: Моргун, Вівчаренко, Боль, Перріс, Яцик, Рамірес, Андрієвський, Гармаш, Малиш, Сирота, Волошин, Рамадані.
Гра Динамо Київ — Минай почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.