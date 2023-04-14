Україна

До вашої уваги трансляція матчу 21 туру УПЛ.

У суботу, 15 квітня, у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря прийме Дніпро-1.

Гра відбудеться у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Євген Арановський, а допомагатимуть йому Валентин Куцев та Олександр Жуков.

Також зазначимо, що на цьому матчі буде доступна система ВАР, за яку відповідатиме Ігор Пасхал.

Онлайн трансляція:

Після 19 ігор Дніпро-1 посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на чотири очки, але дніпряни мають гру в запасі. У Зорі 40 очок після 20 ігор та третя позиція.