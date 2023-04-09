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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 9 квітня 2023 року, 13:00.

Дніпро-1 у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Львів із рахунком 5:2.

Перемогу команді Олександра Кучера принесли забиті м'ячі у виконанні Сарапія, а також Гуцуляка та Довбика, які оформили по дублю. У львів'ян авторами голів стали Богунов та Мильченко.

Після 19 турів у Дніпра-1 45 очок та друге місце у турнірній таблиці УПЛ із відставанням від Шахтаря в один бал. Львів має останній рядок та лише 13 балів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — Львів в в українській Прем'єр-лізі:

Дніпро-1 — Львів 5:2

Голи: Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 90+3, Сарапій, 84 — Богунов, 63, Мильченко, 81



Дніпро-1: Рибак — Каплієнко (Хайнер, 54), Сарапій, Сваток, Є. Пасіч (Матарріта, 54) — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок (Танковський, 85), Рубчинський (Когут, 69), Бланко (Танчик, 85) — Довбик.



Львів: Рибка — Ґабріель, Сасовський (Никитюк, 73), Дитятьєв — Антоніо (Алібеков, 10) — Грисьо (Есеола, 61), Мильченко, Бєляєв, Свржняк (Богунов, 60), Кузик — Бугай (Мишенко, 60).



Попередження: Кузик, Мишенко, Есеола