Україна

Таким було рішення експертної ради українського чемпіонату.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена найкращого гравця та тренера минулого туру чемпіонату України.

До експертного складу увійшли Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин та Ігор Яворський.

За підсумками голосування найкращим гравцем 20 туру УПЛ став півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк, який оформив дубль у матчі проти Львова (5:2).

Найкращим тренером був визнаний наставник Кривбасу Юрій Вернидуб, підопічні якого здобули перемогу над Зорею (1:0).

Після 20 турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи 46 очок після 19 ігор. На другому місці йде Дніпро-1, який набрав 45 очок після 19 матчів. Трійку найкращих доповнює Зоря – 40 очок, а Динамо лише четверте (39).