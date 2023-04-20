Україна

CAS поставив крапку у справах про договірні матчі ФК Суми.

Спортивний арбітражний суд GAS залишив у силі дискваліфікацію футболіста Тараса Дурая у справі про договірні матчі ФК Суми. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

GAS відхилив апеляцію 38-річного футболіста, тому рішення Апеляційного комітету УАФ від 1 грудня 2020 залишилося без змін.

Нагадаємо, КДК УАФ заборонив Дураю брати участь у будь-якій футбольній діяльності терміном на три роки.

Потім Апеляційний комітет УАФ залишив рішення КДК УАФ без змін.

Раніше повідомлялося, що президент Полісся придбав машину VAR для УАФ.