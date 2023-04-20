Україна

Капітан Шахтаря повернувся до повноцінних тренувань.

Шахтар проводить чергові тренування перед матчем УПЛ проти київського Динамо. Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", у загальній групі декілька днів тренується Тарас Степаненко.

Нагадаємо, Тарас пропустив матч зі Львовом (2:0) через перебір жовтих карток. На початку квітня українець не грав в матчі з Чорноморцем (2:2) через травму.

Матч 22-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться в суботу, 22 квітня, у Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Гра розпочнеться о 17:00. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.