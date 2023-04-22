Україна

До вашої уваги трансляція центрального матчу 22 туру УПЛ.

У суботу, 22 квітня, в рамках 22 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо на своєму полі прийме донецький Шахтар.

Гра відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віталій Романов. За системою ВАР працюватиме Ігор Пасхал.

Онлайн трансляція:

Після 21 гри Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 52 очки, випереджаючи Зорю (22 матчі) на шість балів. Третім йде Дніпро-1, у якого 45 очок після 20 зустрічей, а Динамо посідає четверте місце – 40 очок після 21 гри.