Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт прокоментував нічийний результат у матчі 22 туру УПЛ проти Миная (1:1).

"Зустрічалися дві рівні команди. Вважаю, що нічийний рахунок — справедливий. Сьогодні було багато тактичної боротьби. Ми прекрасно розуміли, що поразка лише ускладнювала нашу ситуацію. Тому, налаштовувалися лише на перемогу.

Можу сказати, що забитий гол не додав нам впевненості. Навпаки — почалися незрозумілі дії футболістів. Що й призвело до пропущеного м'яча. Знову пропускаємо після елементарної атаки. Не можна так легко дозволяти супернику забивати. Підсумок гри — на табло.

В нас тренуються дванадцять футболістів. Ротація — взагалі відсутня. Кого могли змінити перед грою — це Дахновського на Блізніченка і Когута на Ющишина. Футболісти з U19 поки далекі від гри в основі.

Щодо заміни Когута на Ющишина — можу сказати, що у весняних іграх Богдан зіграв не на своєму рівні. Тому дали шанс Вадиму. Він на рівні зіграв. За виключенням одного епізоду. Хто сильніший — той і грає у старті", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Минай.