Україна

Футболіст оцінив поєдинок проти Чорноморця.

Півзахисник криворізького Кривбасу Максим Луньов прокоментував домашній матч проти одеського Чорноморця — 2:3 у 22 турі УПЛ.

"Важкий матч вийшов: туди-сюди. Чогось не вистачило Кривбасу. Важко підібрати слова наразі. Будемо грати до останнього туру, треба тільки перемагати у наступних матчах.

Вони забили три, ми – два. Були моменти, могли забити більше. Тільки я у першому таймі мав можливість, аби відзначитись, але трошки чогось не вистачило. Можливо, концентрації", — цитує футболіста офіційний сайт Кривбасу.

Відео голів та огляд матчу між Кривбасом та Чорноморцем дивіться на Football.ua.