Футболіст оцінив поєдинок проти Чорноморця.
Фото - офіційний сайт Кривбасу
24 квітня 2023, 18:55
Півзахисник криворізького Кривбасу Максим Луньов прокоментував домашній матч проти одеського Чорноморця — 2:3 у 22 турі УПЛ.
"Важкий матч вийшов: туди-сюди. Чогось не вистачило Кривбасу. Важко підібрати слова наразі. Будемо грати до останнього туру, треба тільки перемагати у наступних матчах.
Вони забили три, ми – два. Були моменти, могли забити більше. Тільки я у першому таймі мав можливість, аби відзначитись, але трошки чогось не вистачило. Можливо, концентрації", — цитує футболіста офіційний сайт Кривбасу.
Відео голів та огляд матчу між Кривбасом та Чорноморцем дивіться на Football.ua.