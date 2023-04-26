Україна

Іван Надєїн розповів про те, як виглядатиме тренувальна база Вереса.

Президент Вереса Іван Надєїн прокоментував ситуацію з новою тренувальною базою рівненського клубу, яка буде збудована на вулиці Захисників Маріуполя у Рівному.

"Ми зібралися з членами наглядової ради, з віцепрезидентами — обговорити проект, який напрацювали разом з архітекторами. Це триповерхова мультифункціональна споруда, де розмістяться дві наші команди: основна та юнацька. Футболісти зможуть за потреби перебувати на базі постійно. Тренуватися та відновлюватися. Ідея такого комплексу запозичена у мадридського Реала. Звісно, масштаби інші. Але ідея і архітектурні рішення — запозичені у королівського клубу.

Перший поверх — це роздягальні, спа зона, тренажерний зал, спортивний зал, їдальня, кухня. Другий поверх буде виключно дитловим. Там розташовуватимуться команди, тренери обох чоловічих команд. Таку ідею підгледіли у Кривбаса. Там обидві чоловічі команди теж живуть разом. Кривбас свою базу теж будував у доволі стислі терміни у стилі лофт.

Також запроектований третій поверх. Там буде великий івент хол. Це нам потрібно, бо ми намагаємося об‘єднати навколо себе бізнес нашого регіону. Там же буде розташовуватися клубний офіс. А також — відкриті тераси для перегляду матчів на полях клубної бази.

Також обговорили будівництво третього поля. Воно також буде з натуральним газоном. Можливо, навіть, з підігрівом. Щоб ми повністю питання матчів восени й навесні для клубних команд закрили", - наводить слова Надєїна прес-служба клубу.

Після 22 турів Верес набрав 21 очко та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.