Україна

Перші враження футболіста після дебюту за головну команду.

У матчі проти Дніпра-1 у складі Руха дебютували в Українській Прем’єр-лізі 18-річний Андрій Столярчук і 20-річний Денис Теслюк.

Теслюк вийшов на заміну замість Василя Руніча на 90-ій хвилині, тож зіграв трохи більше 7-ми хвилин, які компенсував арбітр Олександр Дердо до основного часу поєдинку. Футболіст висловився щодо свого дебюту.

"Я дуже радий дебютувати за основну команду Руху саме в такій грі проти сильного суперника. Хотілося вийти та допомогти своїй команді здобути хороший результат.

Відразу відчувалася атмосфера Прем’єр-ліги – зовсім інші швидкості, рівень гравців, можна сказати, що все інакше, це вже дорослий футбол.

Для мене цей дебют став несподіванкою, я потрапив у заявку основної команди вдруге. Надалі буду наполегливо працювати, щоби залишатися в основній обоймі Руху", — цитує гравця офіційний сайт Руху.

Раніше повідомлялось, що Сапутін, Смоляков, Келсі та Сапуга — у рейтингу гравців від CIES, які отримали найбільше досвіду в офіційних матчах.