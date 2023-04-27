Україна

Проміжні підсумки сезону від Юрія Вернидуба.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб висловився про виступи команди у другій частині УПЛ.

"Залишилось не так багато до кінця сезону. Кривбас наразі у топ-8. Дай Боже, аби команда продовжувала прогресувати, нарощувала майстерність та підіймалась все вище у таблиці. А там подивимось. Найголовніша задача у дебютному році – закріпитись та створити команду. Вважаю, наразі ми справляємось із задачами, які перед нами стоять. Впевнений, після Перемоги над рашистами, у Кривбасу все буде добре.

Тим паче знаючи амбітність нашого президента Костянтина Федоровича, який живе футболом та бажає, аби команда завжди була якомога вище та грала у єврокубках. Найголовніше те, що у Кривбасу є база, від якої вже можна відштовхуватись. В жодній мірі не хочу ображати, наприклад, Зорю, але у неї після 2014 року та переїзду у Запоріжжя нічого свого, на жаль, не було. Усе орендоване. Тут же зовсім інший підхід.

Костянтин Караманіц дуже багато вкладає в команду. Є стадіон, тренувальна база, манеж. Словом, усі умови. У наш час це дорогого коштує. Ми хочемо віддячувати керівництву за такі умови: віддавати частинку себе на футбольному полі. Вдячний керівництву, яке робить усе, аби команда була, розвивалась та зростала з року в рік.

Також хочеться грати заради наших прекрасних вболівальників. Усі знають, що у Кривбасу завжди була потужна підтримка. А тепер частина фанатів на передовій, захищають Україну від ворога, роблять усе для того, аби ми могли проводити тренування та матчі. Коли я про це думаю – серце кровʼю обливається. Ми будемо завжди памʼятати тих хлопців, яких, на жаль, з нами вже немає. Наші захисники робили та роблять неймовірне", — цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Після 22 турів Кривбас набрав 28 очок та посідає сьоме місце в УПЛ. Раніше повідомлялось, що КДК УАФ оштрафував Кривбас.