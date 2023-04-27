Головний тренер  Кривбасу Юрій Вернидуб висловився про роботу з легіонерами.

"Не сказав би, що з ними працюється важко. Якщо брати легіонерів Кривбасу, то, наприклад, Капіч. Я знав його ще по Шерифу, знав його можливості. Я хотів його залишити у Шерифі після закінчення контракту, але агент пообіцяв, що знайде йому більш кращий варіант. Коли ж була можливість запросити Ріфета до Кривбасу, то після мого дзвінка він навіть не роздумував.

Якщо взяти Дібанго. Знову ж таки, працюючи у Молдові, через мене пройшло дуже багато африканських гравців. В цілому в Африці дуже багато обдарованої молоді. Вони молоді, амбітні та голодні до футболу. Це шанс для них заробити собі імʼя в Європі, заробити непогані гроші. Наразі – він найстарша дитина у своїй сімʼї, а вдома у Камеруні у нього ще восьмеро братів та сестер. Всі вони чекають від нього ці гроші. Він утримує усю родину на собі",цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Після 22 турів Кривбас набрав 28 очок та посідає сьоме місце в УПЛ. Раніше повідомлялось, що КДК УАФ оштрафував Кривбас.