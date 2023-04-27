Україна

Коуч задоволений іноземними гравцями.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб висловився про роботу з легіонерами.

"Не сказав би, що з ними працюється важко. Якщо брати легіонерів Кривбасу, то, наприклад, Капіч. Я знав його ще по Шерифу, знав його можливості. Я хотів його залишити у Шерифі після закінчення контракту, але агент пообіцяв, що знайде йому більш кращий варіант. Коли ж була можливість запросити Ріфета до Кривбасу, то після мого дзвінка він навіть не роздумував.

Якщо взяти Дібанго. Знову ж таки, працюючи у Молдові, через мене пройшло дуже багато африканських гравців. В цілому в Африці дуже багато обдарованої молоді. Вони молоді, амбітні та голодні до футболу. Це шанс для них заробити собі імʼя в Європі, заробити непогані гроші. Наразі – він найстарша дитина у своїй сімʼї, а вдома у Камеруні у нього ще восьмеро братів та сестер. Всі вони чекають від нього ці гроші. Він утримує усю родину на собі", - цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Після 22 турів Кривбас набрав 28 очок та посідає сьоме місце в УПЛ. Раніше повідомлялось, що КДК УАФ оштрафував Кривбас.