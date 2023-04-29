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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 28 квітня:

Оновився рейтинг вільних агентів за трансферною вартістю — його очолює колумбієць Хамес Родрігес.

Аравійський Ан-Наср, у якому грає Кріштіану Роналду, продовжує розвалюватись — клуб залишив президент.

Нападнику лондонського Тоттенгема Гаррі Кейну вдалось повторити унікальний рекорд АПЛ.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.