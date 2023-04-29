Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 28 квітня:
Оновився рейтинг вільних агентів за трансферною вартістю — його очолює колумбієць Хамес Родрігес.
Аравійський Ан-Наср, у якому грає Кріштіану Роналду, продовжує розвалюватись — клуб залишив президент.
Нападнику лондонського Тоттенгема Гаррі Кейну вдалось повторити унікальний рекорд АПЛ.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.