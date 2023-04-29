Україна

Відбувся черговий матч 23 туру чемпіонату України.

Минай у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з харківським Металістом 1925.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму, коли результативним ударом відзначився Микита Безуглий. Однак на 72 хвилині Вадим Вітенчук зрівняв цифри на табло, реалізувавши досить спірний пенальті.

Для Металіста 1925 це друга перемога поспіль, а Минай продовжує безпрограшну серію з трьох ігор поспіль.

Після 23 турів Металіст 1925 набрав 26 очок та займає 10 місце в турнірній таблиці УПЛ, а у Миная — 23 бали та 13 рядок у зоні вильоту.

Минай — Металіст 1925 1:1

Голи: Вітенчук, 72 (з пенальті) — Безуглий, 52.

Минай: Бандура — Нємчанінов, Мельник (Чуєв, 79), Трубочкін (Рогозинський, 56), Гончар — Горін (Шишка, 56), Вітенчук, Булеза — Вишневський (Колесник, 63), Твердохліб, Гечев (Дмитрук, 56).

Металіст 1925: Сидоренко — Капінус (Жичиков, 61), Курило, Ткачук, Безуглий — Вачіберадзе (Ткачук, 82), Габелок — Русин, Кравченко (Мартинюк, 70), Дмитренко (Ременюк, 46) — Бичек (Чирук, 46).

Попередження: Гончар, Колесник — Безуглий, Капінус.