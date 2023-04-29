Україна

Костянтин Вівчаренко відзначився третім забитим м’ячем у матчі проти харківського Металіста.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 23 туру УПЛ проти Металіста (3:1).

"Емоції незабутні, адже я дуже хотів або забити сам, або віддати гольову передачу, щоб допомогти команді перемогти. Я довго йшов до цього, тому дуже радий, що вдалося відзначитися.

Усі подібні моменти ми робимо на тренуваннях, тому, коли я побачив вільну зону, підключився до атаки. Дякую Віталію Буяльському, що помітив мене та віддав передачу.

Ми налаштовуємося на кожну гру максимально. Сподіваюся, сьогоднішній успіх додасть нам ще більше впевненості, і решту матчів ми проведемо у такому ж дусі.

Завтра ми повертаємося до Києва, будемо відновлюватися та готуватися до кожного наступного матчу, як зазвичай. Для нас немає жодної різниці, чи він у Києві, чи на виїзді.

Що сказав Шовковський у роздягальні? Він просто привітав команду з перемогою", - наводить слова Вівчаренка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст — Динамо.