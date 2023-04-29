Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 29 квітня 2023 року, 13:00.

У поєдинку 23 туру української Прем'єр-ліги Минай на своєму полі розійшовся миром із Металістом 1925 (1:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 52 хвилині, коли у складі гостей результативним ударом відзначився Безуглий. Проте через 20 хвилин Вітенчук реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Металіст 1925 в УПЛ:

Минай — Металіст 1925 1:1

Голи: Вітенчук, 72 (з пенальті) — Безуглий, 52.

Минай: Бандура — Нємчанінов, Мельник (Чуєв, 79), Трубочкін (Рогозинський, 56), Гончар — Горін (Шишка, 56), Вітенчук, Булеза — Вишневський (Колесник, 63), Твердохліб, Гечев (Дмитрук, 56).

Металіст 1925: Сидоренко — Капінус (Жичиков, 61), Курило, Ткачук, Безуглий — Вачіберадзе (Ткачук, 82), Габелок — Русин, Кравченко (Мартинюк, 70), Дмитренко (Ременюк, 46) — Бичек (Чирук, 46).

Попередження: Гончар, Колесник — Безуглий, Капінус.