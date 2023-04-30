Україна

УПЛ обрала найкращих у минулому турі чемпіонату України.

УПЛ на своєму офіційному сайті оголосила імена найкращого гравця та тренера за підсумками 23 туру чемпіонату України.

Найкращим гравцем туру було визнано нападника луганської Зорі Едуардо Герреро, який забив гол та віддав гольову передачу в матчі проти одеського Чорноморця (3:1).

Нагороду найкращому тренеру забрав наставник Зорі Патрік ван Леувен. Луганчани здобули третю перемогу поспіль.

Після 23 турів Зоря набрала 49 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Дніпра-1 на два бали, але дніпровці мають гру в запасі. Позаду йде Динамо – 44 очки.