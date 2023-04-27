Україна

Компанія залишається відкритою до співпраці щодо трансляцій матчів УПЛ у наступних сезонах.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала заяву щодо припинення співпраці з транслятором матчів чемпіонату України – Setanta Sports.

"В першу чергу, Українська Прем’єр-ліга хоче висловити щиру подяку компанії Setanta Sports за те, що вона прийшла на допомогу українському футболу у найбільш скрутний момент в нашій історії. Попередні перемовини з потенційними бродкастерами УПЛ розпочалися ще задовго до повномасштабного вторгнення, проте Setanta була з тих трансляторів, якого не зупинили величезні ризики на той момент.

Так, дійсно, УПЛ отримала повідомлення від Setanta про те, що компанія вирішила не продовжувати угоду з Лігою на трансляцію матчів Чемпіонату, починаючи з наступного сезону. Мова йде про трирічну пропозицію, яку було анонсовано влітку, перед початком сезону-2022/23. Враховуючи, що офіційний мовник фактично не отримав можливості експлуатувати повний перелік матчів Чемпіонату, зазначена пропозиція втратила свою силу. Проте, слід зазначити, що, незважаючи на всі умови, трансляція матчів поточного сезону буде повністю здійснена, згідно домовленостей Ліги з офіційним мовником.

Відкликавши свою трирічну пропозицію, компанія Setanta запевнила Українську Премʼєр-Лігу, що вона залишається відкритою до співпраці з Лігою та готова до нових перемовин щодо трансляції матчів УПЛ, але вже з урахуванням поточної ситуації. Тому в найближчому майбутньому буде вирішуватися питання трансляцій матчів наступного сезону УПЛ, після розгляду клубами всіх доступних варіантів та прийняття відповідних рішень. Ми сподіваємося, нам вдасться знайти найкраще рішення для розвитку українського футболу", - йдеться у заяві УПЛ.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого 22 туру УПЛ.