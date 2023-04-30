Україна

Сергій Ковалець поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер Інгульця Сергій Ковалець прокоментував поразку своєї команди у матчі 23 туру УПЛ проти Дніпра-1 (0:2).

"Важко говорити, багато емоцій. Гравці віддали багато сил, щоб був позитивний результат. На жаль, ми програли. Розуміємо, що зараз нам потрібно відновити емоції, енергію та підготуватися до наступних матчів.

На початку першого тайму ми мали хороший момент. Ми могли забити м'яч, але пропустили з пенальті, й вже було важче. Хоча, знову ж таки, були непогані передумови для того, щоб забити м'яч. Але результат є, ми його приймаємо та готуємось до наступних матчів.

Хочеться подякувати ЗСУ – росія все не заспокоїться, на жаль. Вчора був потужний ракетний удар по нашій країні. Співчуття загиблим. Україна переможе. А сьогоднішній матч – це гра. Тож можемо лише привітати Дніпро-1 із перемогою.

Гравці отримають вихідний день. І будемо готуватися до Кривбасу. Розуміємо, що це домашній матч, де треба показати свої найкращі якості", - наводить слова Ковальця прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець – Дніпро-1.