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Володимир Шаран на післяматчевій пресконференції заявив, що нічия у зустрічі з Металістом 1925 закономірна.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував нічийний результат у матчі 23 туру УПЛ проти Металіста 1925 (1:1).

"Вважаю, що закономірний результат – нічия. Ми створили непогані моменти, але у суперника була перевага в контролі м’яча. Вони створили по одному небезпечному моменті в кожному з таймі, де ми не справлялися з стандартами.

Але перші 30 хвилин у нашому виконанні були провальними. Ми знали, що вони добре контролюють м’яч, у них хороші технічні гравці. Хотіли силою обіграти цю команду. Але тиснув на хлопців результат. Перед грою я їх не впізнав.

Керівництво все робить для того, аби ми перемагали. Тобто, мотивує хлопців, заборгованостей у нас немає, в колективі – повний порядок. Але хвилювання досвідчених гравців – я йому здивувався. Після замін гра змінилася. Гравці, що вийшли на поле, посилили гру. Добре в підсумку, що ми зіграли внічию.

Вимушена заміна Мельника? Думаю, все буде нормально. Не розібралися у епізоді, коли був верховий м’яч. Невеличке ушкодження – до наступного матчу, думаю, він вже відновиться.

Подякував за віддачу команді. Перші 30 хвилин треба розібрати, проаналізувати, бо психологія виходить на перший план. Не фізика, а саме психологія. Ми раніше бачили більш розкуту команду, а сьогоднішні перших 30 хвилин була скованість. Наприкінці вже думали про те, як зберегти той результат, який є.

Також є кадрові проблеми. Воробчак випав на пів року. Нам не вистачає агресивності попереду, на флангах. Сьогодні ми особливо чітко побачили, що цього не вистачає.

Кадрові проблеми? На даний час я не можу сказати, що нам не вистачає кількісно гравців. Готувалися до матчу двадцятеро польових футболістів і три воротарі. Випав лише Кравчук, який травмувався у матчі з Вересом. Гравців достатньо, але хочеться більше креативу на флангах. Колектив у нас хороший, працюємо далі. Залишилося сім турів. Працюємо, стараємося, щоб залишитися в лізі і на наступний сезон", - наводить слова Шарана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Металіст 1925.