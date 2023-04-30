Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував нічийний результат у матчі 23 туру УПЛ проти львівського Руху (1:1).

"Коли ти на останніх хвилинах пропускаєш вирішальний гол, то це, напевно, не додає позитиву. Але я можу сказати, що ми грали дуже добре проти м'яча. Ми хотіли забити, що ми і зробили.

Відверто кажучи, не бачив якихось гольових моментів у Руха, але це футбол. Таке буває — довгий м'яч, нападник випередив інших, і трапилось те, що трапилось.

Сумуємо, але вже у четвер ми будемо грати з Динамо. Ми сьогодні втратили два очки", - наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Ворскла.