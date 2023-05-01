Україна

У клубу серйозні амбіції.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб вважає, що проєкт клубу здатен дорости до чемпіонства в Українській Прем'єр-Лізі.

"Чи може наш проєкт дорости до чемпіонства? Сто процентів. Я розмовляв з Костянтином Караманцем не один раз. У нього серйозні цілі та амбіції. Дай Боже, щоб вони були реалізовані. У нас є все, щоб плідно працювати та досягати високих цілей: поля, база. Під час війни це все будувати — дорогого коштує", — цитує Вернидуба офіційний сайт клубу з посиланням на Ютуб-канал "Бомбардир".

В останньому турі УПЛ Кривбас переміг Олександрію. Відео голів та огляд матчу Кривбас — Олександрія можна дивитись на Football.ua.