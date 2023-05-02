Україна

Тимур Стецьков поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Захисник Кривбасу Тимур Стецьков прокоментував перемогу своєї команди у матчі 23 туру УПЛ проти Олександрії (2:1).

"Це важливий мʼяч для мене. Головне, що Кривбас сьогодні переміг. А вже кого перемогли — немає різниці. Нас у кожному матчі можуть влаштувати тільки три очки. Дай Бог, щоб це не був не останній важливий гол для нашої команди.

Тренерський штаб дуже ретельно розповідає нам усі деталі по кожному гравцю суперника. А вже наша задача – зробити правильні висновки з інформації. На сьогоднішній день це у нас вийшло, адже здобули три очки. Треба завжди прислухатись до тренерів – тоді буде результат.

Ви самі розумієте, яка зараз ситуація… Розуміємо, для кого ми граємо. Тому кожна хвилина в памʼять про наших Героїв проходить для усіх дуже важко. Ми граємо та будемо грати для них, наших Героїв. Слава Україні!", - наводить слова Стецькова прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого 23 туру УПЛ.