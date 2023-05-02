Україна

Голкіпер "гірників" розповів про свою травму.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник прокоментував процес свого відновлення після травми.

"Тільки прийшов у нову команду, налаштовувався доводити, конкурувати за місце у старті, але травмувався. Трішки поле підвело, трішки я хотів зробити правильніше. І вийшло так, що дуже далеко поїхала нога. Відпрацьовували ближній бій. Майже порвав сухожилля.

Це футбол, травми бувають. Головне, не зациклюватися на цьому. Перші думки були, щоб не дуже багато пропустити, щоб якомога швидше повернутися до загальної групи. Але сказали, що три місяці потрібні. Було важко спочатку. Але зараз вже тренуюся, щоб швидше одужати.

Днями робитиму МРТ, тоді зрозуміємо, скільки ще потрібно часу на реабілітацію", - сказав Різник в інтерв'ю прес-службі клубу.

Цього сезону Різник провів 17 матчів за Ворсклу в першій половині сезону, з яких чотири на нуль при 24 пропущених м'ячах.