Україна

Бразилець поділився своїми думками після гри з Металістом.

Півзахисник Дніпра-1 Жоан Пеглоу прокоментував розгромну перемогу своєї команди у матчі 24 туру УПЛ проти Металіста (5:0), у якому він оформив хет-трик та віддав результативну передачу.

"Звичайно, я щасливий! Давно не забивав, і дуже добре, що нарешті це сталося. Але найголовнішим є те, що голи допомогли команді перемогти.

Робота над фізичним станом триває кожного дня, і після травми я вийшов вже практично на стовідсоткову готовність. Сьогоднішня гра та голи, впевнений, допоможуть на шляху до цього. Так, я відіграв 90 хвилин, але ще треба дещо попрацювати, аби вийти на оптимальні кондиції.

Чемпіонат дійсно дуже цікаво складається, триває напружена боротьба. Ми намагаємося повністю концентруватися на цьому і віддати від себе все найкраще. А чемпіонат виграє той, хто припуститься меншої кількості помилок. Залишилось вже не так багато матчів, і кожен з них – як фінал. В нас є шанси, тим більше маємо ще гру з лідером між собою. Будемо намагатися не втрачати очки та йти до мети.

Наскільки виправдав сподівання футбол в Україні? Перш за все, я був дуже приємно вражений майстерністю гравців нашої команди. Ми маємо низку футболістів дуже високого рівня. Це дуже добре для зростання всієї команди.

У тій частині країни, де ми базуємося, спокійно; місто є дуже приємним, мені подобається. І так, я комфортно почуваюся у команді, вже адаптувався. Залишилось лише по-справжньому впіймати ритм та забивати більше голів", - наводить слова Пеглоу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 — Металіст.