Україна

До вашої уваги трансляція матчу 25 туру чемпіонату України.

У неділю, 7 травня, відбудеться матч 25 туру української Прем'єр-ліги, в якому харківський Металіст прийме Львів.

Гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток матчу прозвучить о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов, а допомагатимуть йому Євген Гашков та Тарас Чопілко.

Онлайн трансляція:

Після 23 ігор Металіст набрав 19 очок та посідає 15 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Львова – 13 балів та останній, 16 рядок.