Україна

До вашої уваги трансляція матчу 25 туру чемпіонату України.

У понеділок, 8 травня, відбудеться матч 25 туру української Прем'єр-ліги, в якому львівський Рух зіграє проти Інгульця.

Гра проходитиме у Львові на Арені Львів. Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Катерина Монзуль, а допомагатимуть їй Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Також на цій грі буде задіяна система ВАР, за яку відповідатиме Анастасія Романюк.

Онлайн трансляція:

Після 24 ігор Рух набрав 21 очко та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Інгульця – 27 балів та дев'ятий рядок.