До вашої уваги трансляція матчу 25 туру чемпіонату України.
Гравці Руху, ФК Рух
07 травня 2023, 13:39
У понеділок, 8 травня, відбудеться матч 25 туру української Прем'єр-ліги, в якому львівський Рух зіграє проти Інгульця.
Гра проходитиме у Львові на Арені Львів. Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Катерина Монзуль, а допомагатимуть їй Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Також на цій грі буде задіяна система ВАР, за яку відповідатиме Анастасія Романюк.
Онлайн трансляція:
Після 24 ігор Рух набрав 21 очко та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Інгульця – 27 балів та дев'ятий рядок.