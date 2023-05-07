Україна

До вашої уваги трансляція матчу 25 туру чемпіонату України.

У понеділок, 8 травня, відбудеться матч 25 туру української Прем'єр-ліги, в якому луганська Зоря прийме харківський Металіст 1925.

Гра пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток матчу прозвучить о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу призначено Олексія Деревінського, а допомагатимуть йому Віктор Нижник та Володимир Коротін.

Онлайн трансляція:

Після 24 ігор Зоря набрала 52 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Дніпра-1 на два бали, але у дніпрян є гра в запасі. Позаду йде Динамо – 47 очок. У Металіста 1925 – 27 очок та 10 місце.