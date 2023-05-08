Україна

Чемпіонат України виходить на фінішну пряму.

Матчу Кривбасу та Динамо ми підготували окремий анонс.

ЗОРЯ – МЕТАЛІСТ 1925

17:00. "ДИНАМО", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​

Зоря виходить на черговий матч чемпіонату через три дні після вражаючого ювілею.

5 травня 1923 року у Луганську при паровозобудівному заводі ім. Гартмана було створено футбольну команду. У лізі, де для багатьох учасників й десятиліття – це вік, Зоря має підстави вважатися аксакалом. Вона старша за Динамо, Шахтар, Рому, набагато старша за Парі Сен-Жермен – і це був далеко не вік виживання в п'ятих лігах. Зоря, на відміну від Шахтаря і дуже-дуже багатьох шанованих клубів, вигравала чемпіонат СРСР, величезну частину своєї історії провела у вищих лігах – та й сторіччя зустрічає у дуже почесній позиції, переслідуючи Дніпро-1 із Шахтарем.

Головне не зганьбитися в історичній грі – а передумови для цього знайти можна. Металіст 1925 чудово обороняється і багато в чому тому поки що уникає гострої боротьби за виживання. Шахтар, Динамо, Ворскла – з усіма цими суперниками харківський клуб на виїзді (!) зміг здобути один і той самий результат: 0:0. А в Зорі знову намітилися проблеми із розкриттям глибоких оборон: інакше як пояснити, що навіть Вересу, який грав у меншості 70 хвилин, луганчани забили лише один гол зі стандарту – і мали всі шанси пропустити наприкінці?

Зоря давитиме, харків'яни оборонятимуться – і лише гра покаже, чи вдасться ювілярам забити чи їх спіткає доля Шахтаря, Динамо, Ворскли. Додатково ускладнює завдання відсутність двох важливих гравців: захисника Імерекова, який якраз забив переможний Вересу, та хавбека Бражка.

Орієнтовні склади

Зоря: Сапутін — Бутко, Снурніцин, Батагов, Вантух — Хахльов, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро

Металіст 1925: Сидоренко — Безуглий, Шершень, Курило, Жичиков — Кравченко, Габелок, Мартинюк — Русин, Чирук, Ременюк

Прогноз

прогноз 1:0

РУХ — ІНГУЛЕЦЬ

15:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Рух проти Інгульця – протистояння, яке можна назвати ютуб-дербі. Цікаво, якщо Козловський і Поворознюк влаштують дебати на півтори години неважливо, навіть, про що, у скільки сотень разів цей діалог перевершить за переглядами матч їхніх команд? Завдяки футболу ці люди отримали майданчик для висловлювань, стали відомими – але вже давно очевидно, що саме місце у вищій лізі влаштовує обох, і боротися за щось більше, ніж топ-12, вони просто не планують.

Втім, місце у вищій лізі для обох команд життєво важливе, інакше незрозуміло, навіщо це все: розкішна академія та “Арена Львів” в одних, суперзірковий президент в інших. Нас чекає боротьба зі ставками наче життя. Рух зіграв 0:0 двічі в останніх шести матчах, Інгулець двічі в останніх трьох (у шести останніх матчах за участю команди Ковальця взагалі, в будь-які ворота, відбулося 5 голів) – здається, я знаю, який вектор матиме сьогоднішня гра.

Орієнтовні склади

Рух: Паньків — Роман, Веремієнко, Дідик, Лях — Підгурський — Соломон, Притула, Таллес, Мисик — Климчук

Інгулець: Білик — Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Смоляков — Клименко, Кучеренко, Коробенко — Одарюк, Резепов, Козиренко.

Прогноз

прогноз 0:0

ВЕРЕС – КОЛОС

15:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ще одна команда, для якої місце в УПЛ життєво важливе, інакше незрозуміло, навіщо це все – Верес. У рівнян медіаактивність вийшла на безпрецедентний рівень: складно знайти у світі інший такий клуб, у якому свій ютуб-канал завів президент, який викладає не просто відео з роздягальні, а зіткнення гравців у перерві матчів тощо. Боротьба за виживання, одна перемога в 13 останніх матчах тільки зробили серіал цікавішим, додали серіям фактури – але в першій лізі такі випуски виглядатимуть просто безглуздо.

З Колосом має бути дуже важко: обороняється лінія на чолі з Волинцем на рівні найкращих команд ліги, а відверто проблемній обороні Вереса буде складно протистояти швидким атакам. А набирати очки вкрай необхідно: з усіх аутсайдерів у команди Вірта, мабуть, найскладніший календар, і попереду матчі проти Шахтаря та Динамо... На допомогу мають прийтись дві пробоїни у складі Колосу: форвард Ісаєнко та захисник Чоботенко. У Вереса, звичайно, червону в минулому турі упіймав воротар Ющишин, але це тільки повернуло в основу капітана: Ігор Когут вже проти Зорі грав чудово.

Орієнтовні склади

Верес: Когут — Балан, Вовченко, Курко, Лебеденко, Г. Пасіч — Блізніченко, С. Шарай, Кучеров, В. Шарай — Шестаков

Колос: Волинець – Кравченко, Зозуля, Новак, Чорноморець – Мілько – Ільїн, Оріховський, Богданов, Болбат – Лисенко

Прогноз

прогноз 1:1

МИНАЙ – ВОРСКЛА

14:00. "МИНАЙ", МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Ворскла відстає від п'ятого місця вже на 8 пунктів, маючи рівну кількість ігор. Напевно, можна констатувати, що полтавці таки вибули з гонки за єврокубкову зону: серії перемог від них у такій формі чекати дивно, та й Олександрія не програє все. На щастя, Ворскла грає досить видовищно, щоб її матчі можна було включати заради задоволення.

Щоправда, саме сьогодні у Скрипника має боліти голова, щоб видовища не було надто багато. Через дискваліфікацію не зможе зіграти Андрій Бацула, а лівих захисників у минулому матчі не було навіть на лаві. Один лівий захисник, причому дуже хороший, у команді є і крім Бацули: це Василь Кравець, один із небагатьох гравців із досвідом топ-ліг в УПЛ не в Динамо і не в Шахтарі.

Ось тільки Василь навіть у минулому матчі закривав позицію у центрі оборони, де у полтавців дефіцит кадрів. Так, відбув дискваліфікацію Яворський, але з Динамо травмувався Феліпе Родрігес – і вже відомо, що цього сезону він грати не зможе. Пересунути Кравця на його рідну позицію – це, швидше за все, повернути в основу Лукаса Раміреса, який дуже багато помилявся, коли грав. А Минай, як і належить командам Шарана, готовий на контратаках карати за будь-яку помилку.

Орієнтовні склади

Ворскла: Ісенко — Пердута, Рамірес, Яворський, Кравець — Челядін, Павлюк — Сефері, Олійник, Кане — Степанюк

Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Трубочкін — Твердохліб, Петько, Вітенчук, Рогозинський — Вишневський

Прогноз