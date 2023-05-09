Україна

Наставник луганського клубу поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру УПЛ проти Металіста 1925 (3:0).

"Є моменти, які треба реалізовувати вже в першому таймі, щоб далі грати спокійніше. Сьогодні Герреро, Русин, Антюх могли забивати раніше. Не все вийшло у грі в обороні. Півзахисники повинні більше підказувати один одному. У другому таймі забили свої моменти та мали змогу робити заміни.

Відсутність Імерекова та Бражко? Звичайно вони постійно грали до сьогоднішнього дня та дуже допомагали команді. Але ті хлопці, які грали в цьому поєдинку, виглядали пристойно та я задоволений, що в нас є такі гравці. Я не хвилююся коли футболісти отримують картки, тому що знаю, що в нас є хлопці, які можуть зіграти на таких саме позиціях.

Шахов — один з лідерів команди, який постійно підказує та вказує на помилки. Герреро та Русина ми замінили, тому що була така можливість. Вони трохи відпочинуть, а інші пограють.

Заміна в перерві Кирила Дришлюка? Я хотів більшого від нього. Підказували йому, пояснили, чого хотіли. До гри я вирішив, що буде грати Кирило, а не Дмитро Мишньов, якій може також зіграти на цій позиції. Зробив заміну, тому що хотів отримати більшого від гравця цієї позиції.

Я був би більше задоволений, якщо б ми закрили гру в першому таймі. Моменти в нас були для цього. Тоді б ще раніше вийшли на поле інші футболісти", - наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря – Металіст 1925.