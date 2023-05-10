Україна

УАФ висловилася щодо використання системи відеоповторів у матчах УПЛ.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті виступила із заявою щодо використання системи відеоповторів у матчах чемпіонату України.

"У зв’язку із численними зверненнями ЗМІ щодо використання системи ВАР на матчах чемпіонату України інформуємо.

Критерії, умови та порядок визначення матчів для застосування системи ВАР регулюються "Положенням про порядок застосування системи ВАР у змаганнях з футболу серед професіональних команд на змагальний сезон-2022/2023".

Станом на сьогодні на матчі УПЛ Комісією УАФ ВАР було призначено на 30 матчів. Із них за рахунок УАФ — 26, на прохання та за кошти клубів — чотири. Тричі замовляв Кривбас у 15, 17 та 25 турах. Один матч у 19 турі замовляв Верес.

У ПФЛ наразі ВАР було призначено на шість матчів, і всі замовлення зроблені клубами Першої ліги. Серед них — такі матчі: Карпати — Полісся (27.11.2022), ЛНЗ — Епіцентр (14.04.2023), Полісся — Оболонь (23.04.2023), ЛНЗ — Полісся (01.05.2023), ЛНЗ — Нива (06.05.2023), Полісся — Кремінь (14.05.2023)", - , — йдеться у заяві УАФ.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко прокоментував незарахований чистий гол у матчі між Шахтарем та Минаєм, а також розповів про незвичайну поведінку ставок на гру між Дніпром-1 та Металістом.