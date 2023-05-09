Україна

Львівська команда впевнено обіграла Інгулець.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена найкращого гравця та тренера за підсумками минулого 25 туру чемпіонату України.

Обидві нагороди дісталися представникам львівського Руху.

Найкращим гравцем туру було визнано нападника Юрія Климчука, який оформив дубль у матчі проти Інгульця (3:0).

Найкращим тренером визнано наставника Руху Віталія Пономарьова.

Для Руху це була перша перемога в останніх десяти матчах. До цього було чотири нічиї та п'ять поразок.

Після 25 турів Рух набрав 24 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. До рятівного 12 місця – два бали.