Україна

Донецька команда готується до матчу проти Інгульця.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до матчу 26 туру УПЛ проти Інгульця. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Команда Ігора Йовічевіча тренується на базі під Києвом. Сьогодні, 10 травня, "гірники" провели теоретичне заняття, після чого займалися у тренажерному залі та перейшли на поле.

За індивідуальною програмою, як і раніше, тренувалися Дмитро Різник та Іван Петряк. Також до них приєднався Лассіна Траоре, який травмував стегно перед матчем проти Олександрії.

Нагадаємо, матч Інгулець — Шахтар відбудеться у суботу, 13 травня, о 17:00 за київським часом.