Україна

До вашої уваги трансляція перенесеного матчу першого туру чемпіонату України.

У четвер, 11 травня, відбудеться перенесений матч стартового туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 прийме Олександрію.

Гра, перервана 23 листопада 2022 року, пройде в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток матчу прозвучить о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч було перервано тривалою повітряною тривогою після дев'яти проведених хвилин на полі.

Головним арбітром матчу буде Ярослав Козик, допомагати якому будуть Семен Шлончак та Володимир Висоцький.

Онлайн трансляція:

Після 24 ігор Дніпро-1 набрав 57 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря (25 матчів) на три очки. Олександрія має 38 балів і п'ятий рядок.