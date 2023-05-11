Україна

Жодного туру без скандалу в Українській Прем'єр-Лізі.

Сьогодні дограють матч першого туру УПЛ Дніпро-1 — Олександрія. І знову матч за участі дніпрян не проходить без скандалу.

На 20-ій хвилині арбітр Ярослав Козин поставив спірний пенальті у ворота Олександрії. На думку судді Даніл Скорко фолив на Олександру Назаренку.

Після призначення пенальті нерви не витримали у головного тренера Олександрії Руслана Ротаня. Він посварився з адміністратором Дніпра-1 Вадимом Командіним і ледь не почубився з нападником дніпрян Пеглоу, який дозволив собі штовхнути тренера команди-суперниці.

За ці емоції Ротань і Комардін отримали вилучення. Проте Руслан Петрович не заспокоївся і продовжив з'ясовувати стосунки з арбітром. В ході словесної перепалки Ротань нецензурно висловився в бік арбітра.

Після першого тайму рахунок матчу — 1:1. Довбик відзначився з пенальті за Дніпро-1. Олександрія зрівняла рахунок зусиллями Ковальця.

Онлайн-трансляцію. даного поєдинку дивіться на Football.ua.