Україна

Євген завершує професійну кар'єру.

Євген Селезньов завершив футбольну кар’єру. Про це він офіційно повідомив у своїй соцмережі. Також він детально розповів про свій прощальний матч.

"Моя Україна – від Донецька до Ужгорода.



Ось таку назву і матиме благодійний прощальний матч, який ми організовуємо. Хочу попрощатись з ігровою кар’єрою у колі друзів. Хочу, щоб від гри отримали задоволення глядачі, а головне, щоб від цієї зустрічі користь отримали наші військові. Українські воїни – наші головні зірки! Зірки не тільки України, а всього цивілізованого світу, який об’єднався, щоб протистояти кривавому загарбнику.



Цей матч дійсно прощальний для мене. Але я присвячую його нашим захисницям та захисникам. Якби не вони, не було б футболу, не було б України. Дякую вам хлопці та дівчата!



Матч відбудеться в Ужгороді на Авангарді. Залишилось менш як місяць. У нас попереду багато роботи. Ми прагнемо провести матч на високому рівні, щоб зібрати серйозну суму для наших військових. Ми залежимо від них, а вони потребують нашої підтримки.



Разом – переможемо. Слава Україні, друзі", — написав Селезньов в Інстаграм.

Чемпіон України, володар Кубка УЄФА, фіналіст Ліги Європи та один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України. Це все заслуги легендарного нападника за роки кар'єри.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Селезньов казав, що хотів іти до тероборони, але зупинив син.