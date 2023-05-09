Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 8 травня 2023 року, 15:00.

Колос у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги в гостях мінімально обіграв Верес із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на восьмій хвилині, а його автором став Балан, який зрізав м'яч у свої ворота.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Колос в українській Прем'єр-лізі:

Верес – Колос 0:1

Гол: Балан, 8 (автогол).

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Г. Пасіч — Кльоц, Кучеров – Блізніченко (Дахновський 70), Лебеденко (Гайдучик 70), В.Шарай — Шестаков.

Колос: Волинець – М.Кравченко, Новак, Чорноморець, Золотов — Мілько – Ільїн (Гусол 90+4), Оріховський (Криворучко 90+4), Болбат, Велетень (Богданов 68) – Лисенко (Безбородько 75).

Попередження: Балан, Вовченко, Вірт, Кльоц — Оріховський, Безбородько.