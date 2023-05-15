Україна

Ювілейна звитяга українського наставника.

У неділю Кривбас мінімально переміг Рух (1:0) у матчі чемпіонату України. Для наставника криворізької команди Юрія Вернидуба ця перемога стала сотою в тренерській кар'єрі.

"Я дуже радий. Але головне, аби Кривбас зайняв якомога вище місце у таблиці. Ми з президентом Костянтином Федоровичем хочемо збудувати тут сильну команду і будемо до цього йти. Так, дуже важко, але будемо працювати", — прокоментував круглу цифру наставник.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Рух у 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23.