Президент Барселони Жоан Лапорта зізнався, що клуб працює над поверненням аргентинця Ліонеля Мессі з ПСЖ.

"Ми зробимо все можливе, щоб повернути Ліонеля Мессі у Барселону", — цитує Лапорту Фабріціо Романо з посиланням на Jijantes FC.

Barça president Joan Laporta: “We will do everything we can to bring Leo Messi back to Barcelona”, told @JijantesFC 🚨🔵🔴🇦🇷 #FCB pic.twitter.com/BSEF0sbl02