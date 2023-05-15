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Слова героя поєдинку.

Боснійський півзахисник криворізького Кривбасу Ріфет Капіч, який став автором переможного голу у ворота львівського Руху — 1:0 у 26 туру УПЛ, прокоментував гру.

"Перш за все, хочу подякувати за підтримку вболівальникам, які сьогодні були присутні на стадіоні, і не тільки їм. Дійсно, гра видалась важкою, але ми здобули таку потрібну для нас перемогу. Дуже радий, що у кінцівці нам пощастило забити цей гол. Заслужений гол. На мою думку, Рух також непогано виглядав та при збігу обставин мав шанси на три очки. Але фортуна посміхнулась нам.

У моєму попередньому клубі, Сараєво, була подібна ситуація: я пробивав пенальті на останніх хвилинах, але не забив. Після цього епізоду мені довелось покинути клуб, адже керівництво прийняло рішення розірвати контракт. Сьогодні я був впевнений, що забʼю та дякую партнерам за довіру. Щасливий, що нам вдалось вирвати важливі три очки", — цитує гравця офіційний сайт Кривбасу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Рух у 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23.