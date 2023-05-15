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Наставник криворізької команди висловився після непростої перемоги в матчі Прем'єр-Ліги.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував домашню перемогу у 26 турі УПЛ над львівським Рухом — 1:0.

"Було б прикро втратити очки. Не хочу ні в якій мірі образити Рух, бо у них дуже непогана молода команда, яка грає своїми вихованцями. У складі також багато непоганих іноземних гравців. Суперник дуже мені сподобався, команда у них бойова. Розумію, що тренеру Руху дуже важко, але дуже б хотів, аби вони залишились в УПЛ. Вони цього дійсно заслуговують. У них хороша інфраструктура, база та команда.

Щодо Кривбасу, то гра нам давалась. Ми практично всю гру контролювали, за виключенням певних моментів. Але тільки ми винні у цих проблемах, бо губили мʼяча. Знали, що Рух непогано вибігає у контратаки. Так і сталось в принципі. Добре, що не пропустили жоден їхній контрвипад. У нас же моменти були, але підвела реалізація.

Дякую хлопцям, що не зупинились після першого тайму, та на другий тайм зуміли налаштувались й здобули важку важливу перемогу. Тим паче у нас є проблеми зі складом. Багато хто з гравців зараз випали через травми. Ще й Бескоровайний отримав четверту жовту картку в сезоні та пропустить гру у Полтаві. Дуже важко у таких умовах підсилити гру. Сподіваюсь, за допомогою наших хлопців, які менше грають, ми все-таки будемо і надалі добиватись результату у цьому сезоні", — цитує наставника офіційний сайт Кривбасу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Рух у 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23.